19. 6. 2023 15:52 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Alan Wake 2 bude na poměry Remedy skutečně dlouhou hrou: Dohrát hlavní dějovou linku zabere i přes 20 hodin. V rozhovoru s herním serverm WCCFtech to potvrdil ředitel komunikace finského studia Thomas Puha. Chystaný survival horor by tak mohl patřit k nejdelším hrám Remedy. Například dokončit první díl trvalo podle serveru How Long to Beat kolem 11 hodin.

Pokračování znepokojivého thrilleru vyjde 17. října PC, PS5 a Xbox One X/S. Hra bude dostupná pouze digitálně.