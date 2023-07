Dohrání Armored Core VI by údajně mělo zabrat až 60 hodin

26. 7. 2023 11:56 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Chystaná intenzivní mecha akce Armored Core VI od FromSoftware by sice měla být mnohem explozivnější a rychlejší odbočkou od zajeté formule soulsborne her, na délce jednoho dohrání by se to ale projevit nemělo. Podle fanouškovského serveru Fextralife, který se soustředí na hry japonských mistrů unikátního subžánru, by dohrání mělo zabrat 50 až 60 hodin.

To je v sérii Armored Core zdaleka nejdelší herní doba. Ostatní tituly se pohybují spíš kolem 10 hodin. Jak se Armored Core VI: Fires of Rubicon hraje, si můžete přečíst v preview od Pavla, který se vydal si hru vyzkoušet do polské Varšavy.