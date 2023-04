Do Stardew Valley se chystá patch 1.6. Podpoří modifikace

Eric Barone, autor megahitu Stardew Valley, si na chvíli odskočil od připravované nové hry Haunted Chocolatier a chystá další obsah pro farmářský simulátor. Oproti poslední velké aktualizaci s číslovkou 1.5, která vyšla na konci roku 2020, toho co do obsahu přinese prý podstatně méně, zato ale otevře dveře dokořán modderům.

There is going to be a Stardew 1.6 update. It's mostly changes for modders (which will make it easier & more powerful to mod). But there is also new game content, albeit much less than 1.5. I'm taking a break from Haunted Chocolatier to work on this at the moment. Then back to HC