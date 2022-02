Dnes večer se dozvíme, jaké hry vyjdou na Switchi v nejbližších měsících

Nintendo na svém Twitteru oznámilo konání letošního prvního Directu – streamu, který svých 40 minut zaměří primárně na hry, které vyjdou na konzoli Switch v první půlce letošního roku. Video můžete sledovat živě na YouTube dnes ve 23:00, ale pokud se vám nechce ponocovat, tak to nejzajímavější jistě najdete zítra u nás na webu.

A jaké hry by se mohly objevit? Neměl by chybět Kirby and the Forgotten Land, můžeme jedině doufat v Bayonettu 3, Splatoon 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, novou Zeldu či cloudovou verzi Dying Light 2 Stay Human. A třeba dojde i na čerstvě spekulovanou kolekci Batmanů.

