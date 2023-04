DLC ke Crusader Kings III vás vezme na středověký turnaj

5. 4. 2023 13:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Panování není jen o vynášení královských dekretů z pohodlí trůnu. Občas musí panovník vyrazit i za zábavou a sem tam se sám přesvědčit, jak se daří svěřeným lénům. Tyto možnosti do Crusader Kings III přidá chystané DLC Tours & Tournaments. Na trailer se můžete podívat výše.

S třicetidolarovou cenovkou jde o masitější přídavek, který do hry přidá turnaje a monumentální výpravy po vašem panství (nebo damství). Střety s poddanými mohou být zábavné, ale i nebezpečné. Stejně tak jako galantní klání na festivalech a oslavách. Co takhle zosnovat rivalovu nehodu při rytířských střetech? Dodatek přidá i nové formy aktivit. Ať už to jsou královské svatby, sokolnictví, nebo lov. Ale opatrně! Oslavy jsou ideální zástěrkou pro dýku a plášť.

Crusader Kings III: Tours & Tournaments vychází 11. května.