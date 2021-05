Distribuci fyzických kopií her od Activision Blizzard přebírá v Evropě Koch Media

Activision Blizzard v rámci úspor přednedávnem uzavřel několik svých evropských poboček, zejména těch, které obstarávaly vydavatelskou činnost. Distribuci krabicových kopií her od společnosti teď na starém kontinentě přebírá německá firma Koch Media. Staré i nové hry z katalogu amerického vydavatelství bude obstarávat v celém regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky s výjimkou Velké Británie a Itálie, kde Activision zatím stále sídlí.

Koch Media je dceřinou společností skupiny Embracer Group, která je největším vydavatelem v Evropě. Vydavatelské portfolio si tímto krokem rozšíří třeba o Call of Duty, které každoročně patří k nejprodávanějším titulům, Crashe Bandicoota či o Diablo, StarCraft nebo Overwatch.

We are excited to welcome Activision Blizzard as a new publishing partner to our physical publishing operation.



Starting this month, we will distribute Activision Blizzard physical products (new releases & back catalogue) in many territories in EMEA (outside of the UK & Italy)! pic.twitter.com/Oi72KrsfCv