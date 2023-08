Diablo IV v budoucnu rozšíří sociální prvky

Diablo IV oproti svým starším bratříčkům dává větší důraz na online prvky, kdy průběžně ve světě potkáváte různé hráče, se kterými se lze vydat do plnění různých aktivit. I když ale ve hře tyto možnosti jsou, různé sociální aspekty spojené s dalšími hráči jsou poněkud omezenější. To se ale dost možná v budoucnu změní.

Komunitní manažer Adam Fletcher na Twitteru v odpovědi jednomu z fanoušků, který žádal přidání komunitního chatu, potvrdil, že tým dostává mnoho žádostí ohledně dodatečných sociálních prvků a možností, kdy nad nimi rozhodně přemýšlejí (děkujeme Icy Veins).

O přesně jaké funkce se jedná není jisté, ale hráči by jistě uvítali třeba oficiální vyhledávač herních skupin. Jeden fanoušek byl totiž jeho absencí natolik otrávený, že si musel vytvořit svůj vlastní.

Yeah - We have received a lot of requests for some additional social features that I know the team is thinking about.