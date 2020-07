Devolver naplánoval svoji „E3 tiskovku“ na příští týden

Vydavatel Devolver Digital oznámil datum svého nadcházejícího Directu, tedy své letošní „náhrady“ za tradiční E3 tiskovku.

Pokud jste tak připraveni na pořádnou nálož divností a mezitím i na nějakou tu zajímavou indie hru, připravte se 11. července. Ukázat by se měly například Carrion či Disc Room, stejně jako Devolver slibuje oznámení jedné dosud neodhalené hry.

A kdo ví, možná by se mohly objevit i nové záběry ze Serious Sam 4, který Devolver taky vydává.

Pokud si chcete připomenout, jak divoká může být tiskovka Devolveru, dejte si náš komentovaný záznam z loňské E3. Bylo to hodně výživné a pokud bude nadcházející Direct takhle divný jen ze třetiny, máme se pořád na co těšit.

