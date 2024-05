Devolver Digital pořádá 8. června tradiční letní prezentaci

24. 5. 2024 12:30 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Oblíbené a leckdy marketingově svérázné nezávislé vydavatelství Devolver Digital uspořádá v noci na sobotu 8. června ve 2 hodiny letní prezentaci, která bude zároveň oslavou 15. narozenin jejich maskota Volvyho. Dvacetiminutová akce slibuje „vzrušující“ novinky, data vydání a zcela nová odhalení, ačkoli konkrétní hry nebyly potvrzeny.

Nejspíš ale uvidíme očekávanou The Plucky Squire, která by mohla vyjít ještě v letošním roce. Loni nám Devolver ukázal mimo jiné The Plucky Squire, Skate Story a Anger Foot, což naznačuje, právě tuhle zatím stále nevydanou trojici letos uvidíme znova, a možná i něco navíc.

Akce je součástí série herních streamů nahrazujících dřívější konferenci E3, počínaje přehlídkou Guerrilla Collective Online Showcase 6. června, přes Access-Ability Summer Showcase 2024 a Summer Games Fest 2024 Opening Showcase 7. června, konče Xbox Games Showcase 9. června. K nim se 10. června připojí také Ubisoft Forward, spekuluje se i o PlayStation Showcase a se svou trochou do mlýna se jistě přidá i Nintendo.