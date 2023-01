Detroit: Become Human zpečetil svou pozici nejprodávanější hry studia Quantic Dream

Zhruba před rokem a půl slavil Detroit: Become Human pokoření hranice 6 milionů celosvětově prodaných kopií a stal se tehdy nejprodávanějším titulem autorského studia Quantic Dream, které má ve svém portfoliu třeba taky interaktivní thriller Heavy Rain či mysteriózní Fahrenheit. K pokoření tohoto milníku mu mimo jiné pomohlo i vydání PC verze, čímž titul ztratil svou exkluzivitu pro PlayStation.

Hra se evidentně prodává stále dobře, od té doby se jí totiž podařilo prodat další 2 miliony kopií, takže tvůrci aktuálně slaví překonání mety ve výši 8 milionů kusů. Kromě toho jsme mohli zjistit, že více než 2,5 milionu kopií připadá na verzi pro PC. Ostatně osobní počítače dopomáhají tomu, že se stále dobře prodává i zmíněný Heavy Rain, ale také Beyond: Two Souls.

A je velice pravděpodobné, že se bude dařit i jejich další chystané novince v podobě Star Wars: Eclipse. Její vydání je sice stále daleko, pomoci s vývojem by ale měla i finanční injekce od čínské společnosti NetEase, která francouzské studio v minulém roce koupila.

We are proud to announce that #DetroitBecomeHuman has officially sold over 8 million copies worldwide! pic.twitter.com/12g1AvzN7k