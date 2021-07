Detroit: Become Human se stal nejprodávanější hrou studia Quantic Dream

Francouzské studio Quantic Dream se na svém Twitteru pochlubilo, že jeho interaktivní drama z roku 2018 prodalo přes 6 milionů kopií. Detroit: Become Human vyšel původně jako exkluzivita pro PlayStation 4, o rok později se ale objevil také na PC. Reálný počet hráčů může být ještě o něco vyšší, příběh androidské revoluce se totiž objevil v rámci předplatného PlayStation Plus.

Quantic Dream před několika lety rozvázal smlouvu o exkluzivitě se Sony a také se z vývojářského studia stal částečně vydavatelstvím. Co se plánů na další hry přímo z dílny Davida Cage a Guillauma de Fondaumiera týče, firma momentálně pracuje na tajném AAA projektu, na němž se kromě pařížského týmu podílí i nově otevíraná pobočka v kanadském Montrealu.

Studio momentálně ale také čelí žalobám kvůli toxické firemní kultuře, montrealský tým tak má disponovat specializovaným oddělením lidských zdrojů. Všichni manažeři také dostanou speciální školení ohledně obtěžování a poměry ve firmě budou každý rok kontrolovat nezávislí auditoři.

We’re proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️



Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw