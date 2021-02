Destruction AllStars bude podporovaná obsahem minimálně rok, ale jeho podoba není jasná

2. 2. 2021 12:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Od dnešního dne se můžete skrze PlayStation Plus pustit do nové multiplayerové arénovky Destruction AllStars, v níž se destrukční derby mísí se schopnostmi hrdinů. Těch je do začátku k dispozici 16, zatímco auta jsou rozdělená do tří kategorií podle ovladatelnosti a robustnosti. Je zde několik módů, pár arén, nějaké ty kosmetické možnosti… Ale co bude dál?

Tvůrci hry pro britský Eurogamer prozradili, že mají v plánu hru podporovat obsahem po alespoň jeden rok, přičemž mají o obsahu představu, ale není vytesaná do kamene. Proč? Prý chtějí prvních několik měsíců převážně pozorovat, co hráče baví a podle toho připravovat další obsah.

A co si můžeme sami domyslet, je potřeba, aby hru skutečně někdo hrál, aby dostala další podporu… Následující týdny ukáží, zda se z Destruction AllStars stane další fenomén, nebo po ní ani pes neštěkne.