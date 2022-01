Death Stranding Director’s Cut dorazí na PC za pár měsíců

Vydavatelství 505 Games během konference CES 2022 přiblížilo datum vydání a první detaily o PC verzi Director’s Cutu hry Death Stranding, který je dosud dostupný pouze na PlayStationu. Vylepšenou verzi Kodžimova posledního díla si na PC zahrajeme někdy na jaře na Steamu i v Epicu.

Počítačová verze láká na vyšší snímkování, foto mód a podporu širokoúhlých monitorů, čímž ale disponuje už i současná verze hry na Steamu, stejně jako dodatečným obsahem v podobě crossoveru s Half-Life a Cyberpunkem 2077. Vyloženou novinkou počítačového Director’s Cutu tak bude jen čerstvě oznámená technologie XeSS od Intelu, která s pomocí strojového učení vylepší grafické detaily a výkon. Co dalšího (ne)čekat od Director’s Cutu, se dočtete v Šárčině recenzi PS5 verze.

Exciting news! @KojiPro2015_EN's DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT will launch simultaneously on both Steam and the Epic Games Store in Spring 2022.



This is the definitive #DeathStranding experience, and will incorporate Intel's new XeSS graphics technology.