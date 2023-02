Dead Island 2 vyjde o něco dříve

Dead Island 2 to rozhodně se svým vývojem nemá lehké. Ostatně hra původně byla oznámena už v roce 2014. Nicméně loni jako fénix povstala z popela, znovu se představila a měla vyjít letos v únoru. Následně ale došlo na další odklad, tentokrát na 28. dubna. Nicméně ani tento den už zase neplatí.

Tvůrci totiž na Twitteru oznámili, že hra se dostala do „gold“ fáze, takže je v podstatě hotova, může putovat do lisoven a autoři ještě mohou vychytávat poslední nešvary. A s touto zprávou také přišlo oznámení o tom, že titul vyjde o týden dříve, tedy 21. dubna. Změna, která jistě potěší nejednoho nedočkavce.

Ti se navíc mohou vydat právě například na Twitter nebo oficiální YouTube kanál, kde autoři průběžně představují hlavní postavy, nepřátele i zbraňový arzenál.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS