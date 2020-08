Další trailer WRC 9 ukazuje průjezd japonskou erzetou

5. 8. 2020 14:26 | autor: Patrik Hajda

Do dlouholetéí závodní série se po devíti letech vrací japonská soutěž se svými rychlými, táhlými rovinkami následovanými ostrými zatáčkami. A co hůř, husté lesy na přehlednosti trati moc nepřidají. Ve WRC 9 se podíváte do prefektury Aiči a Gifu, tedy přesně tam, kde letos v listopadu skončí sezóna skutečné WRC.

WRC 9 vyjde už 3. září na počítačích (exkluzivně v Epicu), PlayStationu 4 a Xboxu One. Později můžete počítat s rozšířením o platformy PlayStation 5, Xbox Series X a Switch. A už teď se můžete pustit do předobjednávání základní a deluxe verze.