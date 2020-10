Další hrou na Halloween bude horor Visage podobný P.T. a Layers of Fear

26. 10. 2020 16:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete si na horor Visage? Vůbec bych se nedivil, kdyby vám jeho jméno nic neříkalo. Jsou to totiž již čtyři roky od jeho úspěšné kickstarterové kampaně, kde přes 3 000 fanoušků přispělo 2 miliony korun na vývoj. Hra se před dvěma roky vydala do early accessu na Steamu, který opustí 30. října, tedy právě včas na to pravé halloweenské hraní. Vydání se týká i konzolových verzí pro současnou generaci.

Ve Visage se budete procházet po děsuplném domě a odhalovat jeho tajemství ukrytá v minulosti. Minulosti mnoha rodin, které v něm žily a umíraly za záhadných okolností. Rozhodně nejde o obyčejný dům, když má tendenci se kroutit, a zamezovat vám tak v tom, abyste si zapamatovali rozložení jeho chodeb a místností.

Jste-li hororově pozitivní, máte vedle nové Amnesie a Phasmophobie dalšího kandidáta na sobotní večer.