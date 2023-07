Dabérka vypravěčky se podělila o humorné střípky z natáčení Baldur's Gate III

28. 7. 2023 11:14 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Představte si, že máte nejen nahlas přečíst, ale svým hlasem také náležitě dokreslit a vybarvit takový objem textu, jako jsou promluvy vypravěče v něčem tak velkém a ambiciózním jako Baldur's Gate III. To zkrátka není štace, co by se dala sfouknout za tři odpoledne – naopak to nejspíš bude takové množství práce, že člověk po chvíli začne slyšet barvy a vidět zvuky.

Herečka Amelia Tyler, která se nelehkého úkolu zhostila, se k podobnému stavu možná přiblížila také, ale tříminutová kompilace různých přeřeknutí a průpovídek z natáčení spíš ukazuje, že práce na hře byla vedle dřiny také nejspíš i parádní zábava. A mimochodem, pokud jste se prý zakoukali do Astariona, měli byste zvážit posezení s psychologem: