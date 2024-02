Dabér slavného sloganu „PEGI 18“ dostal za svůj výkon skandálně nízkou odměnu

13. 2. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Jméno Richard Wells vám pravděpodobně nic neříká, jde ale zároveň o majitele jednoho z nejslavnějších videoherních hlasů. Dabér s více než 40 lety zkušeností je mimo jiné hlasem doprovázejícím ratingová loga „PEGI 18“ a „PEGI 12“, který slyšíte prakticky před každým herním trailerem.

„Vytvořil jsem aspoň 10 tisíc nahrávek, namluvil miliony slov. Je ironické, že mě znáte díky těmhle dvěma – můj obličej neznáte, ale miliony hráčů znají můj hlas – jsem ten chlápek, který říká ‚PEGI 18‘ ve vašich videohrách,“ pochlubil se Wells na svém nově vytvořeném účtu na TikToku.

Dabér tamtéž posléze prozradil, že za svou nejslavnější roli dostal vlastně směšně nízkou odměnu a rozhodně nedostává provize pokaždé, když se logo PEGI s jeho nahrávkou někde objeví. „V září 2009 mi zaplatili 200 eur a to je všechno, co jsem za to kdy dostal,“ směje se dabér.