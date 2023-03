Cyberpunk: Edgerunners vyhrálo cenu pro anime roku na The Anime Awards

Povedené anime Cyberpunk: Edgerunners si ze sedmého ročníku cen Anime Awards, které pořádá streamovací portál Crunchyroll, odnáší hlavní cenu za anime roku. Zbytek dílčích cen se pak povětšinou rozdělil mezi obvyklé podezřelé typu Attack on Titan, Demon Slayer a Jujutsu Kaisen.

The 2023 #AnimeAwards Anime of the Year is Cyberpunk @edgerunners!! pic.twitter.com/T1hMINJibO