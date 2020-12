Cyberpunk 2077 podle všeho napomohl novému rekordu aktivních hráčů na Steamu

14. 12. 2020 13:44 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pandemie Steamu přeje. Co se počtu souběžně připojených hráčů týče, platforma letos pokořila vlastní rekord už šestkrát. Poprvé se tak stalo 2. února, kdy byl pokořen rekord z ledna roku 2018. Tehdy na Steamu bylo v jednu chvíli 18,5 milionu hráčů, což se připisuje období největší popularity PUBG. Letošní únorový rekord činil 18,8 milionů a připisuje se lockdownu Číny.

Poté se postupně číslo zvyšovalo s tím, jak se další a další země uzavíraly, lidé se uchylovali do svých domovů a k počítačům. Ještě v únoru se novou laťkou stalo 19,1 milionu hráčů, později se překročila druhá dekáda a takto to pokračovalo až k včerejšímu dni, kdy bylo na Steamu v jednu chvíli 24,8 milionu hráčů. Letošek tedy překonal téměř tři roky starý rekord o víc než 6 milionů a může za to jak pandemie, tak pravděpodobně i Cyberpunk 2077, který sám o sobě trhá rekordy.