Cyberpunk 2077 dostal zelenou fajfku na Steam Decku

Co takhle zahrát si Cyberpunk 2077 na cestách? Ne, nemluvím o přenosné konzoli Nintendo Switch (bohužel), ale handheldu Steam Deck. Neonově futuristické RPG od polského CD Projektu dostalo na toto zařízení zelenou. To znamená, že by hardware měl hru plně podporovat, a pokud máte Cyberpunk 2077 ve své knihovně na Steamu, bez jakýchkoliv technických obtíží si ho na tomto zařízení zahrajete.

Can't get enough of Night City? Wish you could take it with you, wherever you go? Well now you can, because #Cyberpunk2077 has been Verified for #Steam Deck Compatibility!



If you already have a copy of the game in your Steam Library then it's ready to run on your Steam Deck. pic.twitter.com/sG7r3opJZ9