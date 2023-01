Cult of the Lamb prohloubí možnosti soubojů

Cult of the Lamb je bezesporu jedním z nejpříjemnějších překvapení minulého roku. Rozverný roguelite, ve kterém jste si postupně vytvářeli svůj vlastní kult plný fanatiků, si díky svému originálnímu námětu a celkové roztomilosti může užívat nemalého úspěchu, ale také zisku prestižní Golden Joystick Award.

Hned po vydání autoři přislíbili, že se hráči v budoucnu dočkají několika aktualizací, které zážitek zase o něco vylepší. Koncem prosince byly odhaleny chystané změny, které se do hry podívají společně s prvním letošním updatem.

Jednou z novinek se stává možnost silného útoku, který zároveň odhodí vaše protivníky. Každá ze zbraní navíc nabídne svou vlastní verzi takového útoku, což ještě více rozšíří možnosti v soubojích. To jde ruku v ruce s cílem tvůrců, kteří se snaží do hry přidat trochu větší hloubku. Kromě toho se ještě chtějí zaměřit na zlepšení přístupnosti, ale také na dodatečné možnosti v rámci obtížnosti.

Další podrobnosti budou představeny později. Nicméně ještě předtím, než vyjde tato větší aktualizace, pošlou vývojáři do světa menší patch, který má za úkol opravit různé bugy a další technické prohřešky.

