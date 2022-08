Cory Barlog slibuje, že God of War Ragnarok se už opravdu neodloží

Vývojáři se nemůžou divit, že hráči mají problém jim důvěřovat. Data vydání se v poslední době jen málokdy dodržují a několikanásobné odložení se pomalu stává rutinou. A navíc jsme pořád ještě všichni zahořklí ze Cyberpunk 2077. Když tak Cory Barlog napsal na Twitter, aby byli hráči v klidu, řada z nich si to vyložila jako jasný důkaz toho, že se hra určitě odloží.

internets...



be cool.



just...



please. for real.



be cool. pic.twitter.com/8vkMs2D83j