Co zbylo po Edith Finchové? Tvůrci uvolnili assety pro Unreal Engine k volnému použití

13. 11. 2020 14:39 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste aspirující herní vývojáři anebo vás prostě jen baví hrát si s Unreal Enginem, zbystřete. Studio Giant Sparrow uvolnilo přes 3000 modelů z explorativní adventury What Reamins of Edith Finch i s texturami a nastavenými materiály k volnému použití a k tomu rovnou i hotová prostředí, která si můžete zdarma stáhnout z tržiště Unrealu. Pokud tedy někdy na internetu narazíte na battle royale v haciendě Finchovic klanu, nebuďte překvapení.

Není to poprvé, co některá herní firma uvolnila takřka kompletní assety k některé ze svých her – sám Epic se podělil o modely a další prvky ze svého zrušeného MOBA titulu Paragon i z mobilní šermířské akce Infinity Blade.