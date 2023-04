Cities: Skylines II nebude mít multiplayer

Chystané pokračování úspěšné budovatelské strategie Cities: Skylines II bude dle slov autorů z Colossal Order nemalým krokem kupředu. S multiplayerem ale nepočítejte (ne, že by byl u podobných her standardem).

It's wonderful to see all the interest in Cities: Skylines II! We'll have much more to share about the game in the future, but let's have a look at the questions we answered in March. #CitiesSkylines #CitiesSkylines2 #CitiesSkylinesII pic.twitter.com/KBmiyxZP87