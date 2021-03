Čínský hit Tale of Immortal prodal 1,8 milionu kopií. Na anglické verzi se začíná pracovat

8. 3. 2021 16:35 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

O čínském sandboxovém RPG jsme psali před měsícem, kdy se Tale of Immortal ocitlo mezi nejhranějšími tituly na Steamu. Jeho nezávislí tvůrci ze studia GuiGu můžou slavit, protože po ani ne po dvou měsících si jejich hru pořídily už skoro dva miliony hráčů. Převážně z Číny - hru, kde se snažíte stát nesmrtelným skrz zabíjení monster z východní mytologie, si totiž zatím nezahrajete jinak než v čínštině.

Jazykovou bariéru se někteří zvědavci pokusili překonat s pomocí překladatelských aplikací. Tvůrci se teď rozhodli Tale of Immortal přeložit oficiálně. Práce na překladu do angličtiny by měly započít v dubnu, kdy bude hotová, zatím vývojáři nenaznačili. Zatím ale zájemce zvou na svůj anglický Discord.