Chystá se stolní RPG podle Blade Runnera

8. 4. 2022 11:28 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Tým Free League, vydavatelé stolních RPG The One Ring, Tales from the Loop nebo třeba deskovky podle Crusader Kings, získal další perspektivní licenci. Chystá Blade Runner: The Roleplaying Game, oficiálně licencovanou hru zasazenou mezi děj původního filmu a Blade Runnera 2049, do roku 2037, krátce poté, co Wallace Corporation představila nový model replikanta Nexus-9. Budete si moct vybrat, jestli chcete hrát raději za člověka, nebo za androida a namíchat svým hrdinkám a hrdinům futuristický koktejl povahových vlastností, vzpomínek i schopností.

zdroj: Foto: Free League

Vydání stolního RPG je plánované na letošní podzim, předcházet mu bude kampaň na Kickstarteru, která začne 3. května. O výtvarnou stránku hry se postará Martin Grip, který maloval pro řadu dalších předchozích projektů Free League, včetně RPG na motivy Vetřelce nebo temného fantasy Symbaroum.