Chystá se stolní hra podle Rainbow Six Siege

15. 3. 2021 10:37 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Stále velmi populární týmová střílečka Rainbow Six Siege se dočká stolní adaptace nazvané jednoduše Rainbow Six Siege: The Board Game. V tuto chvíli o hře nevíme prakticky nic. Máme pouze pár vteřin z úplného konce videa níže (30. vteřina 46. minuty), které prozrazují herní plán se čtvercovými políčky, pěkné figurky zastupující mnohé operátory a soudě dle jejich rozestavení by mohlo jít o týmovou hru minimálně pro dva soupeřící hráče.

Deskovku vyvíjí studio Mythic Games, které v minulosti vydalo po absolvování úspěšných kickstarterových kampaní hry Super Fantasy Brawl, Reich Busters a Enchanters. Video ještě prozradilo, že k něčemu ohledně Rainbow Six Siege: The Board Game dojde letos v létě. Mohlo by to být okamžité vydání hry, ale já bych to tipoval spíš na další kickstarterovou kampaň.