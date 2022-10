Chystá se stolní adaptace legendárního Zoo Tycoonu

11. 10. 2022 12:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Zvířátka jsou na poli deskových her v kurzu a skoro by se dalo říct, že toto téma momentálně převládá. Jedna z nejlepších her posledních měsíců, která se bleskově vyšvihla na 4. místo žebříčku na BoardGameGeeku, je Archa Nova, v níž si budujete svou vlastní zoo. To samé budete časem dělat i v oznámené stolní adaptaci budovatelské strategie Zoo Tycoon.

Zoo Tycoon: The Board Game se tento měsíc chystá na Kickstarter s tím, že hra by měla vyjít v příštím roce. 2 až 4 hráči si v ní postaví výběhy, v nichž se budou snažit naplnit potřeby jednoho ze 34 druhů zvířat představovaných více než 200 dřevěnými potištěnými figurkami. Samozřejmostí je rozmístění stánků s jídlem a dárkovými předměty, abyste něco vydělávali nejen na vstupném. Tak snad to bude stát za to.