Chystá se kolekce dalších tří dílů právnické série Ace Attorney

14. 6. 2023 13:13 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

K hraní čtvrtého, pátého a šestého titulu ze série právnických adventur Ace Attorney už nebude potřeba brát do ruky Nintendo 3DS či mobil. Capcom oznámil, že Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies a Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice vyjdou na počítače, Switch, PlayStation 4 a Xbox One (zahrajete si ale samozřejmě i na PS5 a Xbox Series) v rámci jedné kolekce pod názvem Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy.

Na velkých obrazovkách tím bude k mání téměř kompletní série – první tři díly dorazily v rámci kolekce Ace Attorney Trilogy již před čtyřmi lety, před dvěma roky pak přišla ještě sbírka historických spin-offů The Great Ace Attorney Chronicles. Chybí už jen přidat minisérii Investigations.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy nabídne vylepšené uživatelské rozhraní a vyšší rozlišení kreseb, které původně počítaly jen s malými displeji. Kolekce dorazí někdy z počátku roku 2024.