Chystá se film Star Wars: Rogue Squadron inspirovaný stejnojmennou hrou

14. 12. 2020 15:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Star Wars: Rogue Squadron patří podle mnohých k těm nejlepším herním adaptacím filmového univerza Hvězdných válek. Této hře je již 22 let a Disney se rozhodlo natočit podle ní nový film. Respektive, ne tak docela podle ní. Režisérka Patty Jenkins (Wonder Woman) pro IGN prozradila, že tvoří příběhově něco originálního s „velkou inspirací ve hrách a knihách“. Film by měl jít do kin až o Vánocích v roce 2023.

Disney dále chystá nepojmenovaný film od Taiky Waititiho (Thor: Ragnarok, Králíček Jojo), seriál Rangers of the Republic vycházející z Mandaloriana, seriál Obi-Wan Kenobi s Ewanem McGregorem odehrávající se 10 let po Pomstě Sithů nebo třeba seriál o Ahsoce Tano, kterou ztvární Rosario Dawson.