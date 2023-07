Česká vyšívánka Scarlet Deer Inn vyjde i na Xbox

12. 7. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Chystaná česká novinka Scarlet Deer Inn nedávno upoutala svět svým jedinečným způsobem animace – studio Attu Games (tvořené manželským párem Evy a Lukáše Navrátilových) se rozhodlo každý snímek pohybu zvlášť všít do látky. Proč? Protože tvořit je radost, přeci. Svět souhlasil, video ukazující tvůrčí proces před dvěma měsíci na Twitteru nasbíralo téměř 25 milionů zhlédnutí.

Kdo by se chtěl do středověkého, slovanským folklórem kořeněného dobrodružství hrdinky Elise sám pustit, ale má doma jen Xbox, může se radovat: Tvůrci oznámili, že se konzole od Microsoftu zařadí do seznamu platforem, na něž hra zamíří, a doprovodili sdělení novou upoutávkou, kterou můžete zhlédnout výše.

Scarlet Deer Inn vedle Xboxu Series X/S vyjde i na PC a Nintendu Switch. Datum vydání však zatím upřesněno nebylo.