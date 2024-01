Celeste slaví 6. narozeniny bezplatným 3D spin-offem inspirovaným Nintendem 64

31. 1. 2024 9:27 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

V lednu 2018 vyšla nezávislá plošinovka Celeste od studia Maddy Makes Games. Šesté výročí od vydání vývojářský tým oslavil vydáním 3D spin-offu s retro stylizací s názvem Celeste 64: Fragments of the Mountain. Ten je k dispozici zcela zdarma na itch.io, zahrát si ji můžete na Windows a Linuxu. Verze pro Mac se chystá.

INTRO CAR MY BELOVED pic.twitter.com/wFdzCDGxJ6 — nυbs (@gectrees) January 30, 2024

Vývoj hry inspirované estetikou her z konzole Nintendo 64 prý tvůrcům zabral zhruba týden. Není to přitom poprvé, co výročí své skákačky slaví vydáním bezplatného minipokračování – u příležitosti třetích narozenin Celeste vznikla verze pro virtuální konzoli PICO-8, imitující 8bitovou estetiku her z 80. let.