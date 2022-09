CD Projekt RED chystá stream Night City Wire s novinkami o Cyberpunku 2077 a Cyberpunku: Edgerunners

Polské studio CD Projekt RED nás v minulosti s blížícím se datem vydání Cyberpunku 2077 lákalo sérií streamů nazvaných Night City Wire, které se podle všeho vracejí. Další takový stream proběhne již příští týden 6. září, tedy v úterý, od 17:00.

Podrobnosti neznáme, ale máme se dozvědět, co bude dál se Cyberpunkem 2077. Že by se konečně blíže představilo chystané rozšíření? Stream bude zároveň věnovaný nadcházejícímu animovanému seriálu Cyberpunk: Edgerunners, který bude mít premiéru na Netflixu 13. září.

