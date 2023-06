CD Projekt propustí 30 vývojářů, kteří se starali o Gwent

1. 6. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

CD Projekt již dříve oznámil, že letos ukončí aktivní podporu karetního titulu Gwent: The Witcher Card Game. Neznamená to však, že by hra měla zemřít, protože díky komunitní iniciativě Project Gwentfinity převezmou otěže hry samotní hráči a fanoušci.

Poslední oficiální update hry dorazí v prosinci a poté už tým, který se o ni staral, nebude mít co dělat. Některé zaměstnance studio převelelo jinam, ale pro další už využití nenašlo. O práci kvůli ukončení podpory Gwentu přijdou tři desítky vývojářů.