Capcom vydává patch řešící DRM u Resident Evil Village

Možná jste zaregistrovali nedávný test Digital Foundry, který ukázal, že verze Resident Evil Village s protipirátskou ochranou Denuvo má na PC horší výkon než ta, u níž byla ochrana prolomena. Capcom rychle vydal prohlášení, v němž slíbil rychlou nápravu, a jak se zdá, ten okamžik konečně nastal.

An important update for Resident Evil Village players on Steam:



- FidelityFX Super Resolution (FSR) from AMD is now supported. FSR supports higher frame rates on PC for an improved gaming experience.

- Adjustments have been made to optimize the anti-piracy technology.