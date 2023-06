Capcom v příštím týdnu uspořádá vlastní showcase

Veletrh E3 je již pravděpodobně úplně mrtví, ale nadšenci videoher nemusí smutnit. Otěže převzal Summer Game Fest Geoffa Keighleyho, který spolupracuje s více než 40 partnery.

Jedním z partnerů je i japonská společnost Capcom, která aktuálně oznámila, že v noci z 12. na 13. června uspořádá vlastní showcase. Akce bude trvat zhruba 36 minut a zatím není jisté, co se během ní objeví.

Ve hře jsou ale jistě nové záběry z Dragon's Dogma 2 a novinky ohledně bojovky Street Fighter 6, která vyšla teprve nedávno. Teoreticky by se konečně mohla znovu připomenout mysteriózní Pragmata a fanoušky by jistě potěšila i vysněná předělávka Dino Crisis. A možná se objeví něco nového ze série Resident Evil?

