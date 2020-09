Call of Duty Warzone zabanovalo na 20 tisíc hráčů

30. 9. 2020 16:32 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

To, že Call of Duty: Warzone válčí nekonečnou bitvu s cheatery, dávno víme. V dubnu Infinity Ward zabanoval na 70 tisíc hráčů a sliboval další kroky. Dočkali jsme se tak například podání žaloby na online obchod s cheaty CXCheats. Později dokonce Activision vyslal soukromého detektiva do domu jednoho z provozovatelů další podobné webovky, GatorCheats, s předvoláním k soudu.

Tentokrát nová vlna banů přišla v podobě klasického banování. Infinity Ward se zaměřil na cheaty ze stránky EngineOwning, které se mu podařilo odhalit. Ve vlně prvních banů skončilo na 20 tisíc hráčů, mezi kterými byli i někteří populární streameři z Twitche.