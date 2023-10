Bungie se omlouvá a odměňuje omylem zabanované hráče Destiny 2

Společnost Bungie nedávno zabanovala několik hráčů Destiny 2 na základě podezření, že manipulovali s funkcemi herního klienta. Nakonec se ukázalo, že do nich nijak nezasahovali, a proto studio hráčům nejen ban zrušilo, ale rovnou je odškodnilo 5 000 stříbrnými prémiové měny v hodnotě 1 000 korun.

Stojí to v omluvné zprávě, kterou sdílel insider Tom Warren (děkujeme webu Eurogamer). Bungie se v ní poškozeným omlouvá za „frustrující zážitek“ a přiznává, že se problém vyskytl na jejich straně, takže velice rychle pracovali na jeho nápravě.

Nyní už by měla být situace kompletně vyřešená, takže se i všichni neprávem zablokovaní hráči už směle mohou připravovat na velkolepé a úplně poslední rozšíření The Final Shape, které vyjde 27. února 2024.

Bungie is now unbanning a “small number” of Destiny 2 players that were banned through no fault of the player. Some are getting 5,000 Silver as an apology for being incorrectly banned https://t.co/WmuUKCiMAx pic.twitter.com/8qJyFJXbUI