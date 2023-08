16. 8. 2023 12:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Sci-fi onlinovka Destiny 2 už je s námi šest let a tvůrci ze studia Bungie pro ni chystají úplně poslední datadisk. Ponese název The Final Shape a co přesně do hry přinese nového, prozatím zůstává zahaleno závojem tajemství.

Tento stav už ale nepotrvá dlouho, protože vývojáři na příští týden ohlásili stream, v němž plánované rozšíření pořádně předvedou, představí a ukážou. Vysílání proběhne 22. srpna na Twitchi, YouTube a TikToku a začne v 17:00 našeho času.