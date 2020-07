Britové si v dohledné době budou moci osahat PlayStation 5

Vydání nové generace konzolí se blíží, a ačkoli nám stále chybí zcela zásadní informace (například přesné datum, kdy budeme moci běžet do obchodu, nebo samotná cena nových hraček), alespoň už víme, jak budou vypadat a jaký hardware bude tepat uvnitř.

Obyvatelé Spojeného království si ale zřejmě již brzy budou moci next-gen, nebo spíš konkrétně PlayStation, vyzkoušet na vlastní kůži. Server AllGamesDelta totiž na Twitteru zveřejnil fotografii speciálního kiosku v obchodním centru, v němž bude patrně nová konzole prezentována. Podobné stánky údajně rostou po obchodních domech v celé Británii.

Retail stores in the UK are setting up PS5 themed stalls pic.twitter.com/r5Y6fQDlAL