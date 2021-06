Brilantní nadpřirozenou střílečku Control teď můžete mít zdarma

11. 6. 2021 13:04 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Možná si ještě pamatujete, že předloňský výtvor studia Remedy byl jednou z prvních exkluzivit pro Epic Games Store. Tento digitální obchod teď znovu vytahuje Control coby jeden ze svých trumfů, protože tenhle skvělý akční thriller můžete do své knihovničky zařadit zcela zdarma.

V rámci letních slev si ho tam můžete vyzvednout do 17. června. Kromě toho obchod nabízí ještě nějaké ty bonusy do čínského free-to-play RPG Genshin Impact, které před pár dny zařadil do své nabídky.

Příští týden se pak na EGS bude rozdávat Overcooked 2 a akční plošinovka Hell is Other Demons, která před dvěma lety vyšla na Steamu a na Switchi.