Březnovému vydání Tiny Tina’s Wonderlands už nic nebrání, hra míří do lisovny

3. 2. 2022 13:36 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nejnovějšímu spin-offu série Borderlands, kde se oblíbená Tiny Tina stane vypravěčkou dobrodružství velmi barvitého stolního RPG, už nestojí nic v cestě. Tiny Tina’s Wonderlands míří do lisovny a podle studia Gearbox tak pohodlně stíhají vyjít slibovaného 25. března 2022. Samozřejmě to v dobách převažující digitální distribuce a day one patchů neznamená, že vývojáři mají úplně hotovo, rozhodně už by hru ale neměl potkat žádný odklad či podobná nepříjemnost.

Teprve včera přitom Gearbox odhalil poslední hratelnou třídu, a to v duchu série řádně poťouchlým trailerem, který se nevystříhal ani nahoty. Pokud patříte k předplatitelům PlayStation Plus, nezapomeňte si během února vyzvednout Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure, samostatně vydané DLC k Borderlands 2, které vám dostatečně naznačí, co od Tiny Tina’s Wonderlands máte čekat.