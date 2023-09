Bosse v Elden Ringu zvládla porazit... zlatá rybka

19. 9. 2023 11:10 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

U soulsborne her je člověk zvyklý na různé rarity. Hráči v nich porážejí bosse na banánech, tanečních podložkách i toustovači. Ale že by se do bojů vydala i zlatá rybka, to je novinka. Jak ale dokázal tvůrce obsahu s přezdívkou PointCrow, nemožné to není.

YouTuber kontaktoval programátora, aby mu pomocí strojového učení vytvořil algoritmus, který skrze webkameru sleduje pohyby jeho zlaté rybky jménem Tortellini. A k čemu jinému takový program použít než ke hraní digitálních her.

Tortellini se tímto způsobem ponořil do Elden Ringu, kde mu podlehl Margit, The Fell Omen i Godrick the Grafted. Rybka dokonce zvládla i první fázi nechvalně proslulé Malenie, u níž se zapotil nejeden ostřílený hráč. Pokud vám hra stále dělá problémy, můžete spát s (ne)klidným vědomím, že i zlatá rybka je lepší než vy.