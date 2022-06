Bloodborne dostává další komiksovou adaptaci

29. 6. 2022 14:18 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Moje milované Bloodborne se sice pořád ještě nedočkalo remasteru, remaku či portu pro PC a sedm let po vydání se musíme spokojit s verzí pro základní PlayStation 4, to ale neznamená, že by kolem značky bylo úplné ticho. Kromě opakovaných spekulací o tom, že se první díl vrátí v oprášené podobě, také už příští měsíc do obchodů dorazí komiksová adaptace.

Bloodborne už svou komiksovou řadu jednou dostalo, postaral se o ni Čechoameričan Aleš Kot s kreslířem Piotrem Kowalskim. Novou sérii ovšem s Kowalskim připravuje scenárista Cullen Bunn, který v minulosti pracoval na celé řadě komiksů včetně X-Menů nebo Deadpoola. Nová série Bloodborne: Lady of the Lanterns nás opět vezme do prokletého Yharnamu, kde budeme zas jednou svědky lovu na bestie. První díl vychází 27. července.