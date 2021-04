Blíží se šílená řezničina důchodců Just Die Already

23. 4. 2021 16:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tady se někdo zhlédl ve stařičkém Goat Simulatoru a dost možná i v okrajovější záležitosti Guts and Glory. Zábava v Just Die Already (česky by to bylo krásně Tak už chcípni) je totiž od pohledu založená jen na dvou věcech – hrátkách s fyzickou a na možnosti s děsivou jednoduchostí trhat hlavy a končetiny. No dobře, možná na třech věcech, když jde o ty důchodce…

Vypadá to naprosto šíleně a není pochyb o tom, že tvůrci tu jdou na ruku streamerům, kteří se u něčeho takového dosyta vyblbnou spolu s diváky v multiplayeru. Pokud jsou podobné hry vaším šálkem čaje a Just Die Already vás zaujalo, vyhlížejte ho 20. května na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi s cross-playem mezi všemi platformami.