Berte zadarmo Midnight Suns, jednu z nejlepších taktických tahovek posledních let

7. 6. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Znáte studio Firaxis? Jistěže znáte, když stojí za fenomenální sérií XCOM. Nicméně od posledního dílu uběhla již celá řada let a kdo ví, jestli se ještě někdy vůbec dočkáme pokračování. Ale novou hru nám tvůrci poskytli celkem nedávno – Midnight Suns.

Tahle tahovka nepřekvapila tím, jak měla zábavné tahové souboje, tentokrát řízené kartami a mnohem pompéznější vlivem kombinací superhrdinských schopností. Zastihla nás nepřipravené v oblasti příběhu a příjemného, zcela přirozeného tlachání ikonických postav od Marvelu, kde jste v pohodlí supersídla objevovali jejich všední, lidské stránky.

Tohle superhrdinské dobrodružství na klidně vyšší desítky hodin je nyní vůbec poprvé k mání zdarma. Jediné, co proto musíte udělat, je zamířit do obchodu Epicu, hru si připsat na účet a už bude navždy vaše. Akce trvá do příštího čtvrtka. Nevím, jak vy, ale já si tenhle kousek moc rád zopakuji.