Battle royale Fall Guys vybrala skoro 22 milionů korun na charitu podporující handicapované hráče

Popularita Fall Guys asi jen tak neopadne a jejich tvůrci se rozhodli tohoto nenadálého hitu využít mimo jiné k dobrým účelům. Od vydání se na sociálních sítích objevuje spousta návrhů kostýmů pro milé fazolky a Mediatonic před dvěma týdny vyhlásil charitativní dražbu, kdy nejvyšší příhoz dostane možnost přidat do hry skin dle vlastního návrhu.

Samozřejmě toho využily různé firmy, které zavětřily příležitost propagovat nějaký svůj výrobek. V jednu chvíli hrozilo, že nový kostým bude designovat firma vyrábějící bidety, vítězi se nicméně stala hned čtveřice – esportový tým G2 Esports a streameři Ninja a MrBeast spolu s tréninkovým simulátorem Aim Lab. Od nich poputuje milion dolarů na konto britské charity Special Effect, která usnadňuje životy hráčů s fyzickými omezeními po celém světě. Jak nakonec bude vypadat výsledná čtveřice skinů pro Fall Guys, to zatím nevíme.

BIDDING IS FINISHED



THE WINNERS ARE:@G2esports @Ninja @AimLab @MrBeastYT



With a combined donation of $1,000,000 for @SpecialEffect



Probably the spiciest team up since The Avengers??????https://t.co/Q2G3h9UyDh