Battle royale Call of Duty: Warzone konečně můžete hrát ve dvojici

Free-to-play odnoži Call of Duty od spuštění něco chybělo – možnost utkat se s ostatními nikoliv ve skupině, ale pouze ve dvou. Šéf Raven Software Amos Hodge tuhle možnost přislíbil na začátku května a vhodný čas podle Activisionu zřejmě nastal v pátek, protože tehdy do Warzone přibyla možnost zvolit si mimo trojice či čtveřice taky onu dvojičku.

Nyní tedy máte možnost slovy Activisionu podstoupit „ultimátní test přátelství a kooperace“. Musíte myslet na to, že existuje jen jeden další člověk, který vás může oživit, koordinovat společně svou strategii, zkrátka a dobře se svým parťákem komunikovat. A myslet také na vhodný výběr výstroje – sniper, kterému kryje záda někdo s brokovnicí, utvoří nejspíš úspěšnější dvojici než dvě postavy se specializací nablízko.

Mode Recon: #Warzone Battle Royale Duos

Bring your partner into Verdansk and outlast dozens of other squad pairs in the latest game mode for #CallofDuty #ModernWarfare

OVERVIEW AND TACTICS HERE: https://t.co/7nW6dCvexK pic.twitter.com/OdU0fbyKFV