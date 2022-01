Avatar: Reckoning bude mobilní akční MMORPG běžící na Unreal Engine 4

Filmový Avatar z roku 2009 na svá pokračování pořád ještě čeká, ale fanoušci modrých mimozemšťanů se už brzy dočkají minimálně dvojice herních adaptací. Ta čerstvě oznámená se jmenuje Avatar: Reckoning, půjde o MMORPG a vyjde ještě během letošního roku na Android a iOS.

V tuto chvíli toho víme o hře naprosté minimum. Sami tvůrci ji popisují jako “MMO RPG střílečku”, ale ani obrázky, ani trailer zatím nemáme. Máme prý navštívit zatím neprobádané oblasti Pandory, potkáme nové klany Na’vi, postavíme se jednotkám RDA, a to všechno buď sólo, v kooperaci, nebo i v rámci PvP.

Avatar: Reckoning mají na svědomí tvůrci ze studia Archosaur Games a celé to poběží na Unreal Engine 4.

Introducing AVATAR: Reckoning. Here's a first look at our new MMO mobile shooter from developer Archosaur Games, published by @LevelInfinite. Releasing in 2022! pic.twitter.com/mYNVkRgvHx